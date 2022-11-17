هذا ما يحدث على دوار المدينة قبل مباراة الأردن ضد إسبانيا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد منطقة دوار المدينة بالعاصمة عمان ازمة سير خانقة في الاثناء .
بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان الازمة بسبب مباراة النشامى مع اسبانيا في ستاد عمان الدولي ، مؤكداً ان كوادر السير متواجدة بالموقع للعمل على تسهيل حركة السير .
وتقام المباراة في ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الأردن.
وتذاع المباراة عبر قناة الأردن الرياضية بصوت المعلق أحمد الخلايلة.
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