هذا ما يحدث مع مرضى كورونا بالأردن

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الأحد، 29-11-2020 08:39 م

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور ابراهيم عقل مدير معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين ، الاحد ، انه تم اجراء دراسة على عينة لاف شخص من مرضى كورونا بالاردن.
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واضاف عقل ان الدراسة بينت ان 47 % من المستجيبين شكوا من اضطرابات تمثلت بعدم ممارسة نشاطات رياضية وزيادة بالوزن بسبب الحجر الصحي المفروض بالاردن.

واوضح عقل خلال استضافته عبر التلفزيون الاردني  ان 75 % من العينة المستجيبة شكوا من مشاعر الخوف والتردد بسبب الحجر.

وبين ان 67 %  شكوا من افكار مزعجه حول الموت والاثر الصحي الذي يسببه فيروس  كورونا خلال فترة المرض وما بعد الشفاء والاثار المترتبة على ذلك .

 




 

 


 

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