هذا ما يحدث مع مرضى كورونا بالأردن

الوكيل الاخباري -

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قال الدكتور ابراهيم عقل مدير معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين ، الاحد ، انه تم اجراء دراسة على عينة لاف شخص من مرضى كورونا بالاردن.واضاف عقل ان الدراسة بينت ان 47 % من المستجيبين شكوا من اضطرابات تمثلت بعدم ممارسة نشاطات رياضية وزيادة بالوزن بسبب الحجر الصحي المفروض بالاردن.واوضح عقل خلال استضافته عبر التلفزيون الاردني ان 75 % من العينة المستجيبة شكوا من مشاعر الخوف والتردد بسبب الحجر.وبين ان 67 % شكوا من افكار مزعجه حول الموت والاثر الصحي الذي يسببه فيروس كورونا خلال فترة المرض وما بعد الشفاء والاثار المترتبة على ذلك .