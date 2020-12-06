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الأحد، 06-12-2020 01:34 م

هذه الامراض المسبب الأول للوفاة في الأردن

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الوكيل الاخباري - اختتم اليوم الاحد، المؤتمر الإقليمي الاول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتداخلات القلبية.
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وعقد المؤتمر بمشاركة 1000 طبيب قلب من 15 دولة شملت:(فلسطين، مصر، تونس، قطر، السعودية، الامارات، البحرين، لبنان، الكويت، امريكا، فرنسا، كندا، ايطاليا، تركيا، اليونان، بريطانيا) بالاضافة الى الاردن.

وقال رئيس المجموعة، نائب رئيس المؤتمر الدكتور محمود زريق في تصريح صحفي اليوم الأحد، انه تم عرض طرق علاج حديثة لتلك الامراض، خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته مجموعة اطباء القلب التداخلية الابداعية التابعة لنقابة الاطباء، بالتعاون مع جمعية اطباء القلب الاردنية، عبر تقنية الاتصال عن بعد على مدى ثلاثة ايام.

واضاف انه تم مناقشة60 حالة مرضية، بالاضافة الى بحوث حول مستجدات علاج امراض القلب، ناقشها اكثر من 100 طبيب، من نخبة اطباء القلب العرب والاجانب، مشيرا الى ان الاطباء الاردنيين قدموا العدد الاكبر من تلك الاوراق، ما يعكس المستوى المتقدم لطب وجراحة القلب في المملكة.

واشار زريق الى ان اهمية المؤتمر تأتي من كون امراض القلب والشرايين تعد السبب الاول للوفاة في المملكة والعالم، وان الدراسات التي يتم عرضها ركزت على الوقاية والعلاج واخر ما توصلت اليه الابحاث بهذا الخصوص.

وشارك في المؤتمر نخبة من اطباء القلب داخل المملكة، يمثلون وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص ومستشفى الملك المؤسس والجامعة الاردنية.

 




 

 


 

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