هذه الفئة يمنع تلقيها لقاح كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام الحجاوي،انه فيما يتعلق بموانع تلقي اللقاح ان المقصود بالتحسس هو التحسس الشديد الذي يؤدي لدخول الشخص المستشفى، وليس كلّ تحسس كما جرى فهمه محليا، مبيّنا أن اللجان العاملة في المطاعيم تصنّف جميع أنواع الحساسية مهما كانت بسيطة على أنها "شديدة" من باب إخلاء مسؤوليتها.اضافة اعلان


ولفت إلى أن بعض أنواع التحسس، مثل الربيعي والربو والتحسسات الموسمية أدعى أن يأخذ الشخص المطعوم، لا أن يمتنع عنه، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتطعيم (6000) شخص قالوا إن لديهم تحسسا، ولم يحدث لدى أيّ منهم أعراض تستحق الذكر.

 




 

 


 

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