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الإثنين، 11-07-2022 04:22 م

هروب سائق صهريج بعد تدهوره فوق دوار المدينة الرياضية - صور

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الوكيل الإخباري - هرب سائق صهريج خدمات (نضح)، اليوم الاثنين، بعد تدهوره على الجسر العلوي لدوار المدينة الرياضية في محافظة العاصمة.

وتدهور الصهريج أثناء صعوده للجسر العلوي الرابط ما بين شارع الملكة رانيا باتجاه شارع الشهيد، مشيرا إلى أن السائق كان مسرعا.

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وقامت كوادر إدارة السير بقطع الحركة المرورية للطرق المؤدية إلى دوار المدينة الرياضية، وأجرت عددا من التحويلات المرورية لحين التعامل مع الحادث المروري.

و أحضرت كوادر الدفاع المدني رافعات "ونشات" لإزالة هذا الصهريج من الموقع حيث كانت الأضرار مادية فقط.
وضعت نقطة غلق تحت الموقع لعدم ذهاب أي شخص أسفل الجسر لحين إزالة الصهريج. (المملكة)




 




 

 


 

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كشف سبب تدهور صهريج الخدمات فوق جسر المدينة الرياضية

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