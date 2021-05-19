هكذا تضامنت دكتورة بجامعة اليرموك مع القضية الفلسطينية - شاهد

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الأربعاء، 19-05-2021 08:51 م

لاقت إعجاب طلبتها

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جتامعة
جامعة اليرموك


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- القضية الفلسطينية ، قضية وطن ، قضية حق مشروع ، قضية أراضٍ سُلبت من مالكيها ، فكان وما زال التضامن العالمي سيد الموقف حيالها.

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واليوم ، لم يكن التضامن مع الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع والحدود مع الأراضي الفلسطينية ، فحسب ، بل من خلال أسئلة امتحان مادة الثقافة الوطنية في جامعة اليرموك بمحافظة إربد  ، حيث عمدت أكاديمية إلى وضع أسئلة تتعلّق بالأحداث الراهنة العاصفة بفلسطين، كضرب من ضروب التضامن بالقضية الازلية.

 

وقد جاء في أسئلة الامتحان ما يلي- مُرفق آخر الخبر - : 

اسم المتحدث الرسمي والإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام هو أبو عبيدة (صح أم خطأ) .

من هو الشيخ جراح الذي سمي حي الشيخ جراح باسمه ؟.

فلسطين حرة أبية (صح أم خطأ).

 

وقد لاقى أسلوب هذه الأكاديمية المتضامنة مع النضال الفلسطيني ، إعجاب طلبتها ، مثمّنين توظيفها للامتحان لإيصال رسالة واضحة لطلبتها بأن القضية على رأس الأولويات.


 




 

 


 

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