هكذا تضامنت دكتورة بجامعة اليرموك مع القضية الفلسطينية - شاهد

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- القضية الفلسطينية ، قضية وطن ، قضية حق مشروع ، قضية أراضٍ سُلبت من مالكيها ، فكان وما زال التضامن العالمي سيد الموقف حيالها.

اضافة اعلان



واليوم ، لم يكن التضامن مع الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع والحدود مع الأراضي الفلسطينية ، فحسب ، بل من خلال أسئلة امتحان مادة الثقافة الوطنية في جامعة اليرموك بمحافظة إربد ، حيث عمدت أكاديمية إلى وضع أسئلة تتعلّق بالأحداث الراهنة العاصفة بفلسطين، كضرب من ضروب التضامن بالقضية الازلية.

وقد جاء في أسئلة الامتحان ما يلي- مُرفق آخر الخبر - :

اسم المتحدث الرسمي والإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام هو أبو عبيدة (صح أم خطأ) .

من هو الشيخ جراح الذي سمي حي الشيخ جراح باسمه ؟.

فلسطين حرة أبية (صح أم خطأ).

وقد لاقى أسلوب هذه الأكاديمية المتضامنة مع النضال الفلسطيني ، إعجاب طلبتها ، مثمّنين توظيفها للامتحان لإيصال رسالة واضحة لطلبتها بأن القضية على رأس الأولويات.



