الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 15-06-2021 06:19 م

هكذا ستكون اجراءات الامن العام خلال الحظر الجزئي اعتباراً من الليلة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت قيادة امن اقليم العاصمة - مديرية شرطة وسط عمان الاجراء المتبع خلال الحظر الجزئي، وفق ما هو تالياً:

تصنيف المواطنين إلى 3 أقسام الأول من تلقى لقاح كورونا بحيث يتم تدقيقه على تطبيق سند وفي حال كان قد تلقى جرعة واحدة ومضى عليها 21 يوماً يترك وشأنه أما في حال لم يكن قد مضى على جرعته 21 يوماً تحجز هويته ويودع للقضاء، أما من تلقى الجرعتين فيتم تركه وشأنه.

أما القسم الثاني فهم من لم يتلقوا لقاح كورونا فيتم حجز هويته واداعه للقضاء.

أمام القسم الثالث فهم حملة التصاريح الالكترونية التي يتم تدقيقها على تطبيق سند وفي حال تسجيل حامل التصريح على منصة التطعيم يترك وشأنه، أما في حال لم يكن مسجل على المنصة فيتم حجز هويته وايداعه للقضاء.

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