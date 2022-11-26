هكذا فاجأ مالك شركة اردني موظفيه قبل مباراة بولندا والسعودية !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - فاجأ مالك شركة اردني الموظفين لديه بإعلان يوم عطلة في شركته الخاصة اليوم السبت والذي يتزامن مع لقاء بولندا والسعودية ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.



وقال رجل الاعمال الاردني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك انه اتخذ هذا القرار لإتاحة الفرصة للموظفين لمشاهدة وتشجيع المنتخب السعودي .



وانطلقت عند الساعة الرابعة عصر اليوم السبت مواجهة المنتخب السعودي ونظيره البولندي ضمن الجولة الثانية من مباريات الدور الأول ببطولة كأس العالم 2022.



وتأمل الجماهير الاردنية والعربية أن يعود الأخضر لتحقيق الفوز في الجولة الثانية للمونديال ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي .

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