السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي بركلة الجزاء؟ - صورة

عودة الامطار الغزيرة والرعدية الى الاردن في هذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

شاهد .. بدء تساقط الأمطار الغزيرة في الاردن - فيديو

هكذا فاجأ مالك شركة اردني موظفيه قبل مباراة بولندا والسعودية !

السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

هذا ما حدث في شوارع العاصمة عمان قبل لقاء بولندا والسعودية !

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

طلب غير مسبوق على الغاز وبيع 200 ألف أسطوانة اليوم السبت

كأس العالم: السعودية تتطلع لإنجاز تاريخي أمام بولندا.. وهذه تشكيلة الفريقين

السبت، 26-11-2022 04:38 م

هكذا فاجأ مالك شركة اردني موظفيه قبل مباراة بولندا والسعودية !

wwwwww


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - فاجأ مالك شركة اردني الموظفين لديه بإعلان يوم عطلة في شركته الخاصة اليوم السبت والذي يتزامن مع لقاء بولندا والسعودية ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

وقال رجل الاعمال الاردني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك انه اتخذ هذا القرار لإتاحة الفرصة للموظفين لمشاهدة وتشجيع المنتخب السعودي .

وانطلقت عند الساعة الرابعة عصر اليوم السبت مواجهة المنتخب السعودي ونظيره البولندي ضمن الجولة الثانية من مباريات الدور الأول ببطولة كأس العالم 2022.

وتأمل الجماهير الاردنية والعربية أن يعود الأخضر لتحقيق الفوز في الجولة الثانية للمونديال ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1570800105144

السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

www

هذا ما حدث في شوارع العاصمة عمان قبل لقاء بولندا والسعودية !

1669468239971

افتتاح فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

1669459150210

إطلاق البرنامج الوطني للقراءة في الأغوار الجنوبية

1669463598751

دورة في مأدبا لإعداد مدربين في مهارات الحياة الصحية والسلوك الخطر

أخبار متعلقة
1202120194030227101992

توقف ضخ المياه 52 ساعة عن مناطق في عمان والسلط - اسماء

wwww

أبو حمور : “الحل الأنسب كي لا يعطش الأردنيون هو تحلية المياه”