الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

الحبس حتى 6 سنوات لأشخاص مارسوا البلطجة والترهيب

الليرة السورية تواصل الهبوط .. 7100 ليرة تساوي دولار واحد

الأونروا في الأردن تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

صورة قاسية لشاهد قبر في سوريا: فتاة صغيرة بسترة خضراء ترقد هنا

قوات الاحتلال تتوغل في بلدة بيت حانون

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع أساسية قبل رمضان

الزراعة: فتح أسواق المواشي في كافة المحافظات باستثناء الزرقاء والمفرق اعتبارا من اليوم

11315 طالب وافد مستجد يلتحق بمؤسسات التعليم العالي منذ بداية العام الجامعي

الأحد، 26-02-2023 01:20 م

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

1202321221642496375451


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - طالب مواطنون تأجيل أقساط البنوك لشهر آذار القادم لتزامنه مع شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان



وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن مطالب تأجيل القروض قبل رمضان تأتي للتخفيف على المواطنين خاصة أن تكاليف الشهر الكريم تكون كبيرة. 


وأشاروا إلى أن التأجيل سيساهم في تنشيط الحركة التجارية وتمكينهم من شراء مستلزماتهم. 


من جهته قال مصدر رسمي مُطلع أن قرار تأجيل أو عدم تأجيل قروض البنوك لشهر آذار لم يُناقش. 


وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه بقي عن بداية شهر رمضان قرابة الشهر، موضحاً أنه من المُبكر الحديث عن عن أي قرار أو توجه متوقع.  


ويصادف أول أيام شهر رمضان يوم 23 من آذار المقبل وفقاً للحسابات الفلكية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f68b9c0b2a03a0f513eaa030f3e88ef5

الكرك: مربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطرق الترابية الموصلة إلى مواقع أغنامهم

Fp4cUdHWcAAdAG-

13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

تعبيرية عن الحبس (2)

الحبس حتى 6 سنوات لأشخاص مارسوا البلطجة والترهيب

2252

الأونروا في الأردن تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

FxFlS0m7sXgfjt2AKKB3pqzuu73wGHGAHpyPAlxY

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع أساسية قبل رمضان

2202322152818163427011

الزراعة: فتح أسواق المواشي في كافة المحافظات باستثناء الزرقاء والمفرق اعتبارا من اليوم

أخبار متعلقة
0L5A5915

الزعبي: انخفاض على أسعار زينة رمضان من 15- 20%

220238162745661594192

تعميم من المركزي لكافة البنوك في الأردن

9fc35c3fac90a8595a11cbd1fb81f2c2_oooooooooo

توقعات بتثبيت سعر الديزل للشهر القادم عند 82 قرشاً لكل لتر

720222891219797706559

رئيس ديوان الخدمة المدنية: لا يوجد هناك أي استثناءات في التعيينات

WhatsApp Image 2023-01-31 at 11.12.08 AM

الجازي: 84.2 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء للعام الحالي

wwwwwwww

الشباب واليونيسف تبحثان تعزيز التعاون المشترك