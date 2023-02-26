هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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طالب مواطنون تأجيل أقساط البنوك لشهر آذار القادم لتزامنه مع شهر رمضان المبارك.وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن مطالب تأجيل القروض قبل رمضان تأتي للتخفيف على المواطنين خاصة أن تكاليف الشهر الكريم تكون كبيرة.وأشاروا إلى أن التأجيل سيساهم في تنشيط الحركة التجارية وتمكينهم من شراء مستلزماتهم.من جهته قال مصدر رسمي مُطلع أن قرار تأجيل أو عدم تأجيل قروض البنوك لشهر آذار لم يُناقش.وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه بقي عن بداية شهر رمضان قرابة الشهر، موضحاً أنه من المُبكر الحديث عن عن أي قرار أو توجه متوقع.ويصادف أول أيام شهر رمضان يوم 23 من آذار المقبل وفقاً للحسابات الفلكية.