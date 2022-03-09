هل تتجه الحكومة لإصدار قانون عفو عام أو خاص قريباً؟.. وزير الإعلام يوضِّح لـ"الوكيل"

الوكيل الاخباري - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول عن حقيقة توجه الحكومة لإصدار عفو عام أو عفو خاص على المدى القريب.

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وقال الشبول في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" إن الحكومة لم تناقش أو تطرح بعد فكرة مشروع قانون العفو العام أو الخاص، مؤكداً أن مجلس الوزراء اجتمع الأربعاء في دار الرئاسة، ولم يُناقش المجلس أي قانون يتعلق بالعفو العام أو الخاص.

وأكد الشبول أن هناك مطالبات عدّة من المواطنين وجهات أخرى تطالب بإصدار قانون عفو عام أو خاص، لكن ذلك غير مطروح على طاولة الحكومة حتى اجتماع الأربعاء الموافق 9 آذار 2022.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن توجه حكومي لإصدار مشروع قانون عفو عام بعد أن طالب بذلك عدد من أعضاء مجلس النواب، وترددت تلك الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نفاه الشبول حتى اللحظة.



