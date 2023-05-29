الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

الرئاسة التركية: علاقة أنقرة مع الحكومة السورية يحكمها ثلاثة محاور

"باي باي كمال!".. موجة سخرية عربية تساند أردوغان بمقاطع فيديو - شاهد

إغلاق طرق في بيرين والأزرق بسبب الأمطار والانهيارات الترابية

القوات المسلحة تعلن آلية توزيع الأراضي ضمن مشروع "عين إرباط"

التعامل مع 1136 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

رئيس الوزراء الإسباني يعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة

الرئاسة الفلسطينية: جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

الدخول للمحميات الطبيعية الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد

انقاذ شخصين حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في الرويشد

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

الإثنين، 29-05-2023 02:23 م

هل تدخل جمعيات الموظفين في باب "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"؟

350455649_556535969750809_204007668695524277_n


الوكيل الإخباري - ما حكم الجمعيات التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين. كأن يشترك مجموعة يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار، وهكذا حتى يأخذ الجميع، وهل تدخل في باب "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"؟

اضافة اعلان


الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب:


أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.


ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.


ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات.


لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202324161230968634434

10 آلاف شخص من المتوقع حضورهم لحفل النجوم في ستاد عمان اليوم

1685355578963

إغلاق طرق في بيرين والأزرق بسبب الأمطار والانهيارات الترابية

ش

القوات المسلحة تعلن آلية توزيع الأراضي ضمن مشروع "عين إرباط"

347233400_643882270453354_8794310667114579666_n

التعامل مع 1136 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أهم_المحميات_الطبيعية_في_الأردن

الدخول للمحميات الطبيعية الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد

111-57

انقاذ شخصين حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في الرويشد

أخبار متعلقة
image_750x_5e623ab174b1c

الأسمدة والألبسة تتصدر سلم الصادرات الوطنية

120068Image1

المجلس القضائي يوضح حول مراجعة المدينين بأقل من 5 آلاف دينار لدوائر التنفيذ

1683457049171

الأعلى للسكان: حوادث المرور سبب رئيس للوفيات في الأردن

كم-تبلغ-مساحة-مدينة-عمان

الشواربة: أكثر من 2.5 مليار دينار قيمة الأراضي التي تملكها أمانة عمان

الحكم-على-الآخرين

الحكم على موظف جامعي بالحبس سنتين بتهمة الاحتيال

61dWEbfqvcحبسL___media_library_original_980_700

الحكم على موظف في أمانة عمَّان بالحبس سنتين