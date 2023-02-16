هل تذكرون عامل أمانة عمان الذي كان يحلم بدراسة القانون .. هذه نتيجة قبوله !

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



شارك المواطن الأردني عامل أمانة عمان جبريل السعود نتيجة قبوله بتخصص العلاقات العامة في جامعة الحسين بن طلال والتي صدرت عن وزارة التعليم العالي للدورة التكميلة مساء امس .



وقال سعود لـ "الوكيل الإخباري" انه كان يرغب بدراسة القانون ولكن لم يحالفه الحظ وقد يعمل على تحويل تخصصه إلى القانون خلال فترة دراسته وفقاً لقانون الجامعات.



وناشد جبريل السعود أهل الخير مساعدته بالمصاريف لاكمال رحلته الدراسية ، قائلاً انه معيل لأسرة ولديه أبناء يدرسون بالجامعات والمدارس .



يذكر ان جبريل السعود هو عامل بامانة عمان نجح في نتائج التوجيهي عن عمر 49 عاماً حالماً بدراسة القانون ليعطي مثالا ان الحلم لا يقف عند العمر في قصة نجاح كان قد نشر عنها الوكيل الاخباري سابقاً : انقر هنا

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