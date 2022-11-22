هل ترفع الحكومة رواتب الموظفين في العام الجديد ؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بيّن بلاغ الموازنة لعام 2023 أنه لن يكون هناك أي زيادة أو رفع للاجور والرواتب خلال العام القادم، باستثناء الزيادة الطبيعية السنوية .

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وأشار البلاغ، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إلى أن العلاوات والمكافآت ستكون ضمن ضوابط واستحقاقات تعتمد على كل وظيفة.



ويظهر من البلاغ أن الموازنة الجديدة للعام القادم ستكون (تقشفية) وذلك في إطار ضبط الانفاق الجاري، حسب توجهات الحكومة.



ووفقا لأرقام البنك الدولي، استقر تصنيف الأردن ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، حيث تراوح نصيب دخل الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي بين 4.096 ألف و12.695 ألف دولار سنوياً للعام المالي 2021- 2022 .