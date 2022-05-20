هل تشمل عطلة يوم الخميس القطاع الخاص ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، الجمعة، في تصريح لموقع الوكيل الاخباري إن عطلة يوم الخميس المقبل تشمل القطاع الخاص.



واحتفاءً بعيد الاستقلال 76 للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، الذي يُصادف الأربعاء 25 أيَّار، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغا رسميَّا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة أعمالها الخميس، 26 أيَّار.

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