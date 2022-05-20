الجمعة 20-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة تعلن مراكز تطعيم كورونا السبت - أسماء

العبابنة نقيبا للصيادلة

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

الحكومة اللبنانية تعقد اجتماعها الأخير وتقر خطة للتعافي الاقتصادي

الهاشمية تحصل على الاعتماد الدولي لبرامج هندسة العمارة

وفاة الفنان الأردني تيسير عطيه

واشنطن تعلن منح 800 مليون دولار مساعدات للشعب السوري

هل تشمل عطلة يوم الخميس القطاع الخاص ؟

أحمد الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين الأردنيين

بني مصطفى: المرحلة المقبلة تحتاج حضورًا حقيقيًا للمرأة يمثل وزنها بالمجتمع

الجمعة، 20-05-2022 08:16 م

هل تشمل عطلة يوم الخميس القطاع الخاص ؟

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، الجمعة، في تصريح لموقع الوكيل الاخباري إن عطلة يوم الخميس المقبل تشمل القطاع الخاص.

واحتفاءً بعيد الاستقلال 76 للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، الذي يُصادف الأربعاء 25 أيَّار، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغا رسميَّا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة أعمالها الخميس، 26 أيَّار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

الصحة تعلن مراكز تطعيم كورونا السبت - أسماء

3

العبابنة نقيبا للصيادلة

42022281192870314234

الهاشمية تحصل على الاعتماد الدولي لبرامج هندسة العمارة

2

أحمد الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين الأردنيين

520229203327622941629

بني مصطفى: المرحلة المقبلة تحتاج حضورًا حقيقيًا للمرأة يمثل وزنها بالمجتمع

3202231224640662717346

إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة الصيادلة

أخبار متعلقة
العمل

يوم وظيفي في ماركا الشمالية

8

العمل: إنشاء أول مختبر افتراضي في الأردن

العمل

العمل: اجتماعان مع المقاولين الأسبوع المقبل حول تشغيل الأردنيين

52022415226973818175

الغذاء والدواء: إيقاف 36 منشأة عن العمل خلال فترة عيد الفطر

فف

وزير العمل: الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة يضمن ديمومة عجلة الإنتاج

4202225145425585706126

الحنيفات واستيتية يبحثان برامج التشغيل في القطاع الزراعي