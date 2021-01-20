الأربعاء 20-01-2021
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الأربعاء، 20-01-2021 04:12 م

هل تُعلن الحكومة تأخير دوام الموظفين غدًا ؟

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - نفى مصدر صدور قرار حكومي بتأخير ساعات الدوام للموظفين في القطاعين العام و الخاص يوم غد الخميس ، كما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي .
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بدورها حذرت ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات صباح الخميس بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية ، اضافة الى خطر تشكل الصقيع في العديد من المناطق، وتشكل الانجماد خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية في ساعات الليل المتأخرة.

بدورهم طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة صدور قرار رسمي بتأخير ساعات الدوام للموظفين في القطاعين العام و الخاص، حتى انتهاء حالة الانجماد المتوقعة صباح الخميس وتحذيرات الارصاد الجوية .

 




 

 


 

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