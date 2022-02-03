الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

الفراية يجري تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

حصيلة قياسية بإصابات كورونا في عمان

أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في الأردن وقرابة 120 ألف حالة نشطة

الهلال الأحمر يباشر بإجراء عمليات جراحية للاجئين سوريين في الأردن

الشبول: نسعى لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتقليل الأمراض السارية

الوهادنة : السلوك الوبائي لمتحور أوميكرون غير واضح

تعرّف على الإحصاءات الأمنية في المملكة خلال الشهر الماضي - ارقام

الأشغال: العمل جارٍ على إزالة صخرة معرضة للانهيار على شارع الستين

مسؤول أميركي: زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي فجَّرَ نفسه وعائلته خلال العملية في سوريا

مندوبا عن الملك .. الفزاع يشارك في تشييع جثمان أبو عودة

الخميس، 03-02-2022 03:36 م

هل حبوب فايزر تغني عن تلقي اللقاح ؟ .. الصحة تجيب الوكيل

image


الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إن حبوب دواء فايزر " أقراص باكسلوفيد" لا تغني عن تلقي اللقاح.

اضافة اعلان


وبيّن البلبيسي لـ "الوكيل الاخباري" أن الدواء يعطى للمصاب بكورونا خلال أول 5 أيام من تاريخ تسجيل الإصابة، منوها إلى أنه تؤخذ حبة كل يوم لمدة 5 ايام.


وشدد على أن الدواء ليس بديلاً عن اللقاح.

 

يذكر أن دواء "Paxlovid" يحتوي على المادتين الفعالتين "150mg of nirmatrelvir  -  100 mg of ritonavir" ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عاما فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.


وأعلن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء الدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر  Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

حصيلة قياسية بإصابات كورونا في عمان

339897_5_1643203663

أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في الأردن وقرابة 120 ألف حالة نشطة

12202126164746932112438

الهلال الأحمر يباشر بإجراء عمليات جراحية للاجئين سوريين في الأردن

220222185221937696812

الشبول: نسعى لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتقليل الأمراض السارية

qsXKEBVyr9nG4KvtlglAVEDhLOlEgrtQGwFmKikV

الوهادنة : السلوك الوبائي لمتحور أوميكرون غير واضح

a3b10c1e-bde6-4039-ab96-773f080a2fc5

تعرّف على الإحصاءات الأمنية في المملكة خلال الشهر الماضي - ارقام

أخبار متعلقة
df1c2c5e-b5d2-4a8c-b821-810d7e6b1147_16x9_1200x676

طبيب ينفي وجود مواد تؤثر على الجينات الجنسية للانسان في لقاح فايزر

0L5A9584

28 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لشراء لقاحات كورونا

120221592024222726911

لماذا يشعر متلقي لقاح "فايزر" بالتعب والإرهاق أكثر من غيرهم ؟ طبيب أردني يجيب

0L5A9569

عامٌ على انطلاق برنامج التطعيم في الأردن.. "الوكيل" ينشر أبرز المحطات

WhatsApp Image 2022-01-11 at 4.27.27 PM

ولي العهد يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

420219195549343664688

الأوبئة: هذا ما يثير المخاوف بالمتحور "أوميكرون"