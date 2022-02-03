هل حبوب فايزر تغني عن تلقي اللقاح ؟ .. الصحة تجيب الوكيل

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إن حبوب دواء فايزر " أقراص باكسلوفيد" لا تغني عن تلقي اللقاح.

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وبيّن البلبيسي لـ "الوكيل الاخباري" أن الدواء يعطى للمصاب بكورونا خلال أول 5 أيام من تاريخ تسجيل الإصابة، منوها إلى أنه تؤخذ حبة كل يوم لمدة 5 ايام.



وشدد على أن الدواء ليس بديلاً عن اللقاح.

يذكر أن دواء "Paxlovid" يحتوي على المادتين الفعالتين "150mg of nirmatrelvir - 100 mg of ritonavir" ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عاما فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.