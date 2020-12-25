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الجمعة، 25-12-2020 03:58 م

الأرصاد تجيب "الوكيل الإخباري"

هل ستشهد المملكة تساقطا للثلوج خلال أيام؟

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب أن المؤشرات الحالية ، تؤكد عدم وجود منخفض جوي قد يؤدي إلى تساقط الثلوج في المملكة.

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ولفت آل خطاب الجمعة ، لـ"الوكيل الإخباري" ، ان الأرصاد الجوية تتابع باستمرار و على مدار الساعة مستجدات حالة الطقس ، منوها أنه سيتم تزويد المواطنين بالحالة الجوية - أولا بأول - للمملكة.

 

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