هل ستشهد المملكة تساقطا للثلوج خلال أيام؟

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب أن المؤشرات الحالية ، تؤكد عدم وجود منخفض جوي قد يؤدي إلى تساقط الثلوج في المملكة.

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ولفت آل خطاب الجمعة ، لـ"الوكيل الإخباري" ، ان الأرصاد الجوية تتابع باستمرار و على مدار الساعة مستجدات حالة الطقس ، منوها أنه سيتم تزويد المواطنين بالحالة الجوية - أولا بأول - للمملكة.

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