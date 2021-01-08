هل ستلغي الحكومة قرار الحظر الشامل ؟

الوكيل الإخباري - تساؤلات شعبية ، تطفو على السطح ، بشأن إمكانية إلغاء الحكومة لقرار الحظر الشامل يوم الجمعة ، كونه اليوم الوحيد بالنسبة لكثيرين يعتبر "متنفسا"، نتيجة لانشغالهم بأعمالهم طوال أيام الأسبوع.

اضافة اعلان



الحكومة ، مرارا ، أكدت خلال الفترة الراهنة، أن الوضع الوبائي في المملكة يشهد تحسّنا مستمرا ، حيث انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، في ظل وعي الأردنيين بشأن أهمية ارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي، تحسبا من تفشي الوباء.

وتقوم وزارة الصحة ، بشكل دوري بدراسة مستجدات الحالة الوبائية، حيث يتم على ضوء ذلك ، اتخاذ قرارات شأنها الحدّ من انتشار الفيروس.

وكان مصدر طبي ، صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك اجتماعات دورية، يتم من خلالها التشاور مع المسؤولين في سبيل بحث التوصيات الهامة بشأن الوضع الوبائي الراهن ، والبحث بشأن الحظر الشامل الجمعة، حيث بات إلغاؤه مطلبا أساسيا ، فهل سيكون هنالك قرار بذلك خلال فترة وجيزة ؟.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





