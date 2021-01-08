هل ستلغي الحكومة قرار الحظر الشامل ؟

الوكيل الإخباري - تساؤلات شعبية ، تطفو على السطح ، بشأن إمكانية إلغاء الحكومة لقرار الحظر الشامل يوم الجمعة ، كونه اليوم الوحيد بالنسبة لكثيرين يعتبر "متنفسا"، نتيجة لانشغالهم بأعمالهم طوال أيام الأسبوع.
الحكومة ، مرارا ، أكدت خلال الفترة الراهنة، أن الوضع الوبائي في المملكة يشهد تحسّنا مستمرا ، حيث انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، في ظل وعي الأردنيين بشأن أهمية ارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي، تحسبا من تفشي الوباء.
وتقوم وزارة الصحة ، بشكل دوري بدراسة مستجدات الحالة الوبائية، حيث يتم على ضوء ذلك ، اتخاذ قرارات شأنها الحدّ من انتشار الفيروس.
وكان مصدر طبي ، صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك اجتماعات دورية، يتم من خلالها التشاور مع المسؤولين في سبيل بحث التوصيات الهامة بشأن الوضع الوبائي الراهن ، والبحث بشأن الحظر الشامل الجمعة، حيث بات إلغاؤه مطلبا أساسيا ، فهل سيكون هنالك قرار بذلك خلال فترة وجيزة ؟.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة