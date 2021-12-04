الوكيل الإخباري- قال خبير الطاقة والنفط هاشم عقل ان تأثير متحور كورونا الجديد "أوميكرون" على أسعار المحروقات محلياً سيكون محدوداً وبسيطاً.

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وأضاف عقل لـ" الوكيل الإخباري " أن عدم العودة للإغلاقات وإيقاف التنقل في العالم يحافظ على الأسعار العالمية، ويوازن في معادلة العرض والطلب.



وأشار إلى أن التأثير الأبرز عالمياً حصل منذ بداية ظهور المتحور الجديد، حيث انخفض سعر برميل النفط من 86 الى 70 دولار، منوهاً إلى أن "منظمة أوبك" هي الآن بانعقاد دائم، وتسيطر على عمليات الإنتاج.



وتوقع عقل أن يشهد سعر برميل النفط عالمياً مع نهاية الشهر الحالي ارتفاعاً بسيطاً، بحيث أن لا يتجاوز سعر البرميل 75 دولار.



وقفزت أسعار النفط، الجمعة، وذلك بعد أن قالت "أوبك+" إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي المقرر، إذا أضعفت السلالة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا الطلب.

