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الخميس، 23-03-2023 04:52 م

هل سيصوم الأردنيون هذا العام 29 أم 30 يوما؟

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الوكيل الإخباري-  يُتوقع فلكيا أن يكون عدد أيام شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، إذ بدأ أول أيام الشهر الفضيل اليوم الخميس 23 مارس/آذار ، ويستمر لمدة 29 يوما ليأتي بعدها عيد الفطر يوم الجمعة الموافق يوم 21 أبريل/نيسان 2023.اضافة اعلان


و اذا اعتمد فلكيا فسيكون رمضان هذا العام 29 يوما، أما باعتماد الرؤية فإن القمر في يوم الخميس 20 نيسان سيغيب بعد 27 دقيقة من مغيب الشمس وبالتالي فإن الشهر سينتهي لكن هلال شوال لن يرى من الأردن.

واحتمالية رؤية الهلال من مشارق ودول المغرب العربي ممكنة في 20 نيسان ليكون رمضان 29 يوما ويكون الجمعة اول ايام عيد افطر.

 




 

 


 

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