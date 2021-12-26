هل سيكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً؟.. التربية توضح لـ الوكيل

الوكيل الاخباري - نفى الدكتور أحمد المساعفة الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم التوجه للتعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني المقبل، وذلك بعد ارتفاع إصابات كورونا، وبدء انتشار متحور أوميكرون في المملكة.

وقال المساعفة في تصريح لـ"الوكيل الاخباري" إن شكل التعليم في الفصل الدراسي القادم سيكون وجاهياً، ولا يوجد نية للتحول للتعليم عن بعد، إذ سيبدأ التعليم الوجاهي في الأول من شهر شباط المقبل.

وبين المساعفة أن إصابات كورونا بين طلبة المدارس والمعلمين انخفضت إلى النصف تقريباً مع انتهاء الفصل الدراسي الأول، وذلك خلال فترة الامتحانات النهائية، حينما قلَّ الاختلاط بين الطلاب، وقلّت فرصة انتقال العدوى.

وشدد على أن التعليم سيكون وجاهياً في الفصل المقبل.