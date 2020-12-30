هل سيكون الغاء حظر الجمعة مشياً على الاقدام فقط ؟

الوكيل الاخباري -

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أعرب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، عن تمنياته أن لا تكون المعلومات التي تتحدث حول الإجراءات الحكومية المرتقبة دقيقة.وبيّن في تصريحات صحفية اليوم أن قرار إلغاء حظر الجمعة والإبقاء "مشياً على الأقدام"، غير كافٍ لتعويض خسائر التجار، مبرراً ذلك بعدم مقدرة المواطنين للذهاب الى الأسواق في ظل الحالة الجوّية الباردة.وطالب الحاج توفيق إلغاء الحظر يوم الجمعة وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وأن يتم تقليص ساعات الحظر الجزئي لتصبح لغاية الساعة 12 من منتصف الليل، للمنشآت، وإلى الواحدة للمواطنين .