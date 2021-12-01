الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

الطاقة: سنعتمد على كوادرنا في استكشاف النفط والغاز

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

الشريدة: تجاوزنا الأزمة وتم كبح جماح الدين العام

الأربعاء، 01-12-2021 10:24 ص

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

M63A3068 - Copy
خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب


الوكيل الاخباري - كشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن اللإجراءات التي ستتخذها الهيئة المستقلة بشأن الارتباط بين مطعوم كورونا والمشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية في شهر آذار المقبل، سواء للمترشح أو المقترع.

اضافة اعلان

 

وقال الكلالدة لـ"الوكيل الاخباري" إن الهيئة ستطبق ما ينص عليه أمر الدفاع 35 الذي يمنع التجمعات وغيرها وألزام ارتداء الكمامة، مبيناً أنه لا يوجد ما يمنع دستورياً من الترشح أو المشاركة في الانتخابات لغير متلقي المطعوم.

 

وشدد الكلالدة على أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات التي تنص عليها أوامر الدفاع المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، فإذا صدر قرار بعد السماح بالدخول للمراكز الانتخابية لغير متلقي المطعوم فإنه سيتم تطبيق ذلك، مشيراً أن أوامر الدفاع منعت دخول الأشخاص غير المطعمين إلى المنشآت العامة والخاصة.

 

وبين أن الهيئة ستنسق مع وزارة الصحة والجهات المختصة في تطبيق البروتوكولات الصحية خلال الانتخابات القادمة، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة العملية الانتخابية، بما في ذلك الجانب الصحي والأمني والعملية الانتخابية ككل.

 

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.


وياتي هذا الاعلان استنادا لأحكام المادة ( 35 ) /الفقرة (أ/1 ) والفقرة (أ/2) من قانون الادارة المحلية رقم ( 22) لسنة ( 2021) والمادة ( ٦ / ج) من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١.


وبحسب جهاد المومني الناطق الاعلامي للهيئة فإن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية.


علماً أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين ثاني 2021 إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

a14fba9e-b54a-41c4-a9d6-f84faa9c96a2

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

3gWaSja77kaHXylyH8GrgqnZo9x5Hl5DeEaybLt9

تحديد مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة

M63A9710 - Copy

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

إربد2

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

76f3c7db-4c76-419b-adc3-fd2f1482ead5

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

أخبار متعلقة
558afd35-0f6c-46b1-b92a-2423919ebf0f (1)

80 فرصة عمل اضافية لتشغيل أردنيين في الشوبك.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

الحرم-الابراهيمي-يهود-1-730x438

نواب يطالبون بتدخل المجتمع الدولي بعد اقتحام رئيس الاحتلال للحرم الإبراهيمي

260790151_4480076528771849_933575093698448973_n (1)

الصفدي يلتقي وزير الخارجية الكرواتي

ما-هو-المقصود-بكلمة-السجن-أو-الحبس

الحبس 3 أشهر لمقدرين عقاريين وإلزامهما بدفع 92 ألف و500 دينار

ططط

ولي العهد يبحث مع أمير قطر زيادة فرص تشغيل الكفاءات الأردنية في قطر - صور