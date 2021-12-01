هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

الوكيل الاخباري - كشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن اللإجراءات التي ستتخذها الهيئة المستقلة بشأن الارتباط بين مطعوم كورونا والمشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية في شهر آذار المقبل، سواء للمترشح أو المقترع.

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وقال الكلالدة لـ"الوكيل الاخباري" إن الهيئة ستطبق ما ينص عليه أمر الدفاع 35 الذي يمنع التجمعات وغيرها وألزام ارتداء الكمامة، مبيناً أنه لا يوجد ما يمنع دستورياً من الترشح أو المشاركة في الانتخابات لغير متلقي المطعوم.

وشدد الكلالدة على أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات التي تنص عليها أوامر الدفاع المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، فإذا صدر قرار بعد السماح بالدخول للمراكز الانتخابية لغير متلقي المطعوم فإنه سيتم تطبيق ذلك، مشيراً أن أوامر الدفاع منعت دخول الأشخاص غير المطعمين إلى المنشآت العامة والخاصة.

وبين أن الهيئة ستنسق مع وزارة الصحة والجهات المختصة في تطبيق البروتوكولات الصحية خلال الانتخابات القادمة، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة العملية الانتخابية، بما في ذلك الجانب الصحي والأمني والعملية الانتخابية ككل.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.



وياتي هذا الاعلان استنادا لأحكام المادة ( 35 ) /الفقرة (أ/1 ) والفقرة (أ/2) من قانون الادارة المحلية رقم ( 22) لسنة ( 2021) والمادة ( ٦ / ج) من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١.



وبحسب جهاد المومني الناطق الاعلامي للهيئة فإن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية.



علماً أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين ثاني 2021 إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.