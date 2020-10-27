هل نعود للحظر الشامل بعد تسجيل أعلى حصيلة كورونا بالاردن ؟

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

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سُجلت في الأردن، الثلاثاء، 44 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 3800 إصابة جديدة بالفيروس جميعها محلية ، وتعد حصيلة الإصابات المسجلة اليوم هي الحصيلة الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس في الأردن.وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه الأرقام ستدفع الحكومة لإعادة فرض حظر التجول الشامل، وأكدوا أن الحظر سيعود بنتائج جيدة على القطاع الصحي ، ودعا اخرون إلى إعادة فرض حظر التجول الشامل لمدة طويلة تجنبا لانهيار المنظومة الصحية.فيما عاد وسم #الحظر_الشامل ليتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الأردن.بدوره استبعد مدير عمليّات خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد مازن الفراية، خيار الحظر الشامل لفترة طويلة.وأوضح الفراية في تصريحات صحفية سابقة أن الحظر الشامل لفترة طويلة، "مكلف اقتصاديا، ويصعب تحمله".