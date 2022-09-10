هل يتأثر الأردن بقرار الهند بعد تقييد تصدير الأرز ؟

الوكيل الإخباري - قال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن قرار الهند بتقييد صادراتها من بعض أنواع الأرز لن يؤثر على المملكة كون التجار لا يستوردون الأصناف التي يشملها القرار.

اضافة اعلان



وأوضح، في بيان صدر اليوم السبت، أن الهند اتخذت قبل يومين قرارا يقضي بمنع تصدير أنواع الأرز وفرض رسوم تصدير على أنواع أخرى، لكنه لا يشمل الأرز البسمتي الذي تستورده المملكة.



وأضاف أن القرار الهندي لن يؤثر على توفر مادة الأرز في السوق المحلية أو زيادة أسعارها، مؤكدا أن الأردن لا يستورد إلا الأرز البسمتي من الهند.



وأوضح أن القرار يشمل بشكل أساسي الأرز الكسر والأرز غير البسمتي الذي لا يستورده التجار الأردنيون ويباع في السوق المحلية الهندية ويصدر لدول إفريقية لانخفاض الأسعار.



وأشار الحاج توفيق إلى أن 75 % من استهلاك المملكة من الأرز يتركز بصنف الحبة المتوسطة الذي يستورد من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.