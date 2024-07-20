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السبت، 20-07-2024 04:02 م

هل يتأثر الأردن بوقف استيراد الدجاج من البرازيل ؟

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الوكيل الاخباري- أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، أن السوق المحلي لن يتأثر في حال توقف استيراد الدواجن المجمدة من البرازيل لا من حيث الكميات الواردة للسوق أو بالأسعار، بعد رصد إصابة بداء نيوكاسل في ولاية ريو غراندي دو سول.

وقال المجالي، إن السوق الأردني يعتمد على الإنتاج المحلي بنسبة 85% موزعة بين المبرد والطازج، فيما تبلغ نسبة اعتماد السوق المحلي على الدجاج المستورد المجمد 15%.

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