الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 12:40 م

هل يتجه الأردن إلى التطعيم بجرعة رابعة من لقاحات كورونا؟

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الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أنه من المبكر الحديث عن الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

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وقال حجاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن التركيز الآن على التطعيم بالجرعات الأساسية للمواطنين وإعطاء الجرعة المعززة لكل من يرغب بذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على موعد الجرعة الثانية.

 

وأضاف أن الدراسات العلمية أثبتت أن الجرعة الثالثة ترفع مناعة الشخص إذا انخفضت وقد تصل إلى 85%.

وتوقع حجاوي ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة وخاصة بالمتحور الجديد "أوميكرون"، وذلك في ظل ارتفاع الإصابات به في دول العالم.

 

ونفى أن يكون هناك أي توصيات جديدة من لجنة الأوبئة مؤكدا أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة من إعطاء اللقاحات وإلزامية الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي والتعامل مع الاحتفالات والتجمعات كافية في الوقت الحالي.

 

 

 

 




 

 


 

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