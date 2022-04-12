هل يجوز إخراج زكاة النقد طروداً غذائية وتوكيل جمعية لاخراجها؟ .. الإفتاء تجيب

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم إخراج الزكاة النقدية على شكل طرود غذائية للفقراء، و توكيل تكية خيرية بإخراج الزكاة.

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وقالت الدائرة في فتوى لها رقم ( 3063) التي رصدها "الوكيل الإخباري" إنه يجوز توكيل تكية خيرية بإخراج الزكاة على شكل طرود غذائية للفقراء والمساكين، على قول السادة الحنفية.