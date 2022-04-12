هل يجوز إخراج زكاة النقد طروداً غذائية وتوكيل جمعية لاخراجها؟ .. الإفتاء تجيب

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم إخراج الزكاة النقدية على شكل طرود غذائية للفقراء، و توكيل تكية خيرية بإخراج الزكاة.
وقالت الدائرة في فتوى لها رقم ( 3063) التي رصدها "الوكيل الإخباري" إنه يجوز توكيل تكية خيرية بإخراج الزكاة على شكل طرود غذائية للفقراء والمساكين، على قول السادة الحنفية.
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أما حول إخراج الزكاة النقدية على شكل طرود غذائية، بينت الدائرة في الفتوى رقم ( 2932) أنه يجب أن تخرج الزكاة من كل صنف في عينه إلا زكاة عروض التجارة فيجب إخراجها بالقيمة.
وبينت أنه من الواجب في زكاة النقد أن تخرج نقداً، فلا يجوز إخراجها طروداً غذائية، أو دواءً، أو لباساً أو غير ذلك.
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