الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

احباط تهريب 238 كغم من المخدرات بمركز جمرك جابر

مهيدات: إتلاف 10 أطنان من الحلويات خلال الأسبوع الأول من رمضان

الصناعة والتجارة: سقف سعري جديد لأي سعلة ترتفع أسعارها بدون مبرر

بعد حادثة مصنعي إربد والمفرق .. العمل مستمرة بتكثيف الرقابة على المنشآت

اصابات كورونا حول العالم تقترب من حاجز الـ500 مليون

الصين ثاني أكبر شريك تجاري للأردن من حيث السلع

هل يجوز إخراج زكاة النقد طروداً غذائية وتوكيل جمعية لاخراجها؟ .. الإفتاء تجيب

تعرّف على السقوف السعرية المُحددة للدواجن والزيوت والخضار

الغذاء والدواء تحذر ربات البيوت خلال فك تجميد المجمدات

السير: 80% من الحوادث المرورية في رمضان تقع قبل الإفطار

الثلاثاء، 12-04-2022 12:03 م

هل يجوز إخراج زكاة النقد طروداً غذائية وتوكيل جمعية لاخراجها؟ .. الإفتاء تجيب

zakat-money-grouth


الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم إخراج الزكاة النقدية على شكل طرود غذائية للفقراء، و توكيل تكية خيرية بإخراج الزكاة.

اضافة اعلان


وقالت الدائرة في فتوى لها رقم ( 3063) التي رصدها "الوكيل الإخباري" إنه يجوز توكيل تكية خيرية بإخراج الزكاة على شكل طرود غذائية للفقراء والمساكين، على قول السادة الحنفية.


أما حول إخراج الزكاة النقدية على شكل طرود غذائية، بينت الدائرة في الفتوى رقم ( 2932) أنه يجب أن تخرج الزكاة من كل صنف في عينه إلا زكاة عروض التجارة فيجب إخراجها بالقيمة. 

وبينت أنه من الواجب في زكاة النقد أن تخرج نقداً، فلا يجوز إخراجها طروداً غذائية، أو دواءً، أو لباساً أو غير ذلك. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2022-04-12-at-1.16.55-PM-4

الحنيطي: زراعة مساحات من الأراضي بمختلف المحاصيل

2020_7_15_12_7_3_256

نصائح لمرضى السكري والضغط في رمضان

5ee6666b6df4a-750x430-1

احباط تهريب 238 كغم من المخدرات بمركز جمرك جابر

4526-1

مهيدات: إتلاف 10 أطنان من الحلويات خلال الأسبوع الأول من رمضان

277811623_141661088389474_5298028424063533662_n

عجلون: عروض فلكلورية وشعبية في اليوم التاسع من رمضانيات

Q0BlVcOkMrtYcpCCQ8vUO06ReIbvRiVpWGmDCCyM

الصناعة والتجارة: سقف سعري جديد لأي سعلة ترتفع أسعارها بدون مبرر

أخبار متعلقة
zakat-islamic-law

هل يجوز التعجيل باخراج الزكاة ؟ ... الافتاء تجيب

صور-الموقع-589-750x405

هل كثرة النوم في رمضان تفسد الصوم؟

8O31r

ما حكم من يصوم ولا يصلي؟.. الإفتاء توضح

ipXZU

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

وو

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

هل-عيد-الام-حرام-ام-حلال

الافتاء تصدر فتواها بعيد الأم