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الثلاثاء، 05-07-2022 11:33 ص

هل يجوز التشارك في الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

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الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم التشارك في الأضحية.اضافة اعلان


وقالت الإفتاء في ردها على استفسارات وردت لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجوز التشارك في أضحيةٍ من الإبل أو البقر ولو اختلفت نية المشتركين، كأن أراد بعضهم الأضحية، والآخر العقيقة.

وأضافت أنه يجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليضحي، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يشركهم في الثواب.

وأشارت الإفتاء في إجابتها إلى أن ذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة، وذبح سبع شياه أفضل من ذبح بقرة، ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن ذلك، وأن يشهد ذبحها، ولا يشترط ذلك.

 




 

 


 

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