هل يستمر فرض حظر التجول الشامل خلال الاسابيع القادمة ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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ورد موقع الوكيل الاخباري العديد من الاستفسارات حول استمرار فرض حظر التجول الشامل بالمملكة يومي الجمعة والسبت خلال الاسابيع القادمة .ووفق التساؤلات الواردة انه مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور بشر هاني الخصاونة ، فمن المتوقع ان يلغى قرار الحكومة السابقة حول فرض حظر التجول .وبحسب اطلاع موقع الوكيل الاخباري ان قرار فرض حظر التجول يعلن من خلال خلية الازمة والتي اعلن مديرها العميد مازن الفراية، استمرار فرض حظر التجول الشامل في جميع محافظات المملكة يومي الجمعة والسبت ، حتى اشعار اخر .وعلى ما سبق ليس من المرجح الغاء فرض حظر التجول الشامل الاسبوعي مع رحيل حكومة الدكتور عمر الرزاز ، خاصة ان القرار يعود الى خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات .