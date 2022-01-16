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الأحد، 16-01-2022 05:05 م

هل يشمل قرار تأخير دوام غد الاثنين مؤسسات القطاع الخاص؟

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول إن قرار تأخير بدء دوام الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ليوم غد الاثنين إلى الساعة العاشرة صباحا لا يشمل القطاع الخاص.

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وأضاف الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، أنه يمكن لمؤسسات القطاع الخاص اتخاذ قرارات بهذا الشأن بناءً على ما تراه مناسبا.

 

من جهته دعا مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض الحكومة إلى إلحاق قرارها بتأخير الدوام بقرار آخر يشمل مؤسسات القطاع الخاص.

 

وقال عوض لـ"الوكيل الإخباري"، إنه على الحكومة أن تحمي جميع العاملين في القطاع العام والخاص من الظروف الجوية الحالية.

 

وأشار إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص أكبر منه في القطاع العام، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات لحماية جميع العاملين.

 

وقرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تأخير بدء دوام الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية يوم غد الاثنين الى الساعة العاشرة صباحا وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.

 

وبموجب القرار تم تفويض المحافظين في مختلف المحافظات بشأن دوام يوم غد وحسب مقتضى الحال.

 

 

 




 

 


 

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