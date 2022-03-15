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الثلاثاء، 15-03-2022 06:35 م

هل يشمل قرار مجلس الوزراء بتأخير ساعات الدوام القطاع الخاص؟! .. وزارة العمل توضّح لـ"الوكيل"

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن القطاع الخاص وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والشركات متروك لهم أمر تأخير الدوام أو تعليقه، بما لا يؤثر على سلامة العاملين في تلك المؤسسات.

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وأشار لـ"الوكيل الاخباري" أن ليس كل المناطق ذات تأثير واحد في المنخفض الجوي، لذا على صاحب المؤسسة التعامل مع ما تقتضيه مصلحة العمل دون أن يكون هناك مخاطرة على سلامة الموظفين.

 

وبين أن القرار لم يختلف عن القرار السابق الذي صدر عندما اجتاحت الأردن عاصفة ثلجية استمرت ليومين، مؤكداً أن هناك شركات ومؤسسات تقتضي طبيعة عملها الالتحاق بالدوام.

 

ودعت وزارة العمل اليوم الثلاثاء مؤسسات القطاع الخاص إلى التعامل مع البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من اثار الظروف الجوية السائدة، وذلك حسب طبيعة عمل كل مؤسسة والظروف الجوية السائدة في المنطقة العاملة فيها ومكان سكن العامل.


 




 

 


 

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