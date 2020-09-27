هل يعود الرزاز رئيساً للحكومة المقبلة ؟



الوكيل الاخباري -

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قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، ان حلّ مجلس النواب يتبعه استحقاق دستوري يتمثل في استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل .واضاف نصراوين ان المادة (2/74) من الدستور الاردني تفيد بعدم جواز تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها، وفق ما نقلت المملكة .وبين نصراوين ان هذا القيد لا يشمل باقي الوزراء في الحكومة الحالية الذين يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة الجديدة' .وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2020 ميلادية .