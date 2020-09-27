هل يعود الرزاز رئيساً للحكومة المقبلة ؟

الوكيل الاخباري -
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، ان حلّ مجلس النواب يتبعه استحقاق دستوري يتمثل في استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل .اضافة اعلان
واضاف نصراوين ان المادة (2/74) من الدستور الاردني تفيد بعدم جواز تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها، وفق ما نقلت المملكة .
وبين نصراوين ان هذا القيد لا يشمل باقي الوزراء في الحكومة الحالية الذين يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة الجديدة' .
وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2020 ميلادية .