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الأحد، 27-09-2020 09:27 م

هل يعود الرزاز رئيساً للحكومة المقبلة ؟

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 الوكيل الاخباري - قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، ان حلّ مجلس النواب يتبعه استحقاق دستوري يتمثل في استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل .
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واضاف نصراوين ان المادة (2/74) من الدستور الاردني تفيد بعدم جواز تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها، وفق ما نقلت المملكة .

وبين نصراوين ان هذا القيد لا يشمل باقي الوزراء في الحكومة الحالية الذين يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة الجديدة' .

وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2020 ميلادية .

 




 

 


 

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