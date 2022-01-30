هل يغطي التأمين الإلزامي للمركبات الحوادث خلال المنخفض؟

الوكيل الإخباري - قالت مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني نلجان هاكوز أن نظام التأمين الالزامي للمركبات يغطي الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي وقعت خلال المنخفض الجوي نهاية الاسبوع الماضي ولا تعتبر هذه الأحوال الجوية من الاستثناءات الواردة في النظام ولا تندرج ضمن الكوارث الطبيعية.

اضافة اعلان



واشارت هاكوز إلى أن شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبات الغير أو ممتلكاتهم والإصابات الجسدية التي تسببت بها المركبات المؤمنة تامينا الزاميا والناجمة عن حوادث سير.

(الغد)