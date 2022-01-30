الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

الملك يوجه رسالة للأردنيين : لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار - نص الرسالة

خبير نفطي: أسعار المحروقات اثقلت كاهل المواطن وعلى الحكومة تثبيتها

الاقتصاد الرقمي ينشر أماكن محطات سند - أسماء

الملكة للملك: لقلبي ملك

مكرهة صحية في الأغوار الشمالية- صورة

المركزي: ندرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية

صندوق النقد: هذه الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال 2022

ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي الى 53.1 %

الأرصاد: زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية غداً الإثنين

عاجل

الملك: لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار

الأحد، 30-01-2022 01:35 م

هل يغطي التأمين الإلزامي للمركبات الحوادث خلال المنخفض؟

120222981842210098178


الوكيل الإخباري - قالت مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني نلجان هاكوز أن نظام التأمين الالزامي للمركبات يغطي الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي وقعت خلال المنخفض الجوي نهاية الاسبوع الماضي ولا تعتبر هذه الأحوال الجوية من الاستثناءات الواردة في النظام ولا تندرج ضمن الكوارث الطبيعية.

اضافة اعلان


واشارت هاكوز إلى أن شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبات الغير أو ممتلكاتهم والإصابات الجسدية التي تسببت بها المركبات المؤمنة تامينا الزاميا والناجمة عن حوادث سير.

 

(الغد)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FKQfTpYXIAMpHZp

الملك يوجه رسالة للأردنيين - نص الرسالة

3-gavel-dreamstime_1437513

حبس موظف حكومي 4 أشهر وتغريمه 5 آلاف دينار لتهاونه بواجباته

8789_1

قرارات جديدة لطلبة الشامل - تفاصيل

272847685_319936193509150_2002256494705140521_n

الشبول: العالم عرف الملك عبد الله الثاني قائداً استثنائياً

ت

الاقتصاد الرقمي توقع اتفاقية لتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي

1220211982124185043483

الصفدي ينقل تحيات الملك إلى أمير الكويت

أخبار متعلقة
IMG_3813

المياه تجدد تحذيرها للمواطنين

1202213125259220982946

الطوارئ القصوى في امانة عمان

112

إرشادات من الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي

195404

الحكومة ستُعيد النظر بـ"تعرفة أجور النقل" - تفاصيل

12202130152048344110237

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة الأحد المقبل.. وتحذير من تشكل السيول

112

الأشغال: تعاملنا مع 49 بلاغاً خلال المنخفض الجوي