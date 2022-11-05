هل يمكن شمول الأطفال الرُضع بالضمان الاجتماعي؟

الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول إمكانية شمول الأطفال الرُضع بالضمان.

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وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه لشمول المؤمن عليه يجب أن لا يقل العمر عن ١٦ سنة.

وأضافت أنه يسمح لمن أكمل 16 عاما العمل دون أي تمييز شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمدة، بحسب المادة 4 من قانون العمل الأردني.

يشار إلى أن أعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي حتى نهاية تشرين الأول الماضي وصلت إلى 1.488 مليون مشترك وفق ما أعلنته المؤسسة مؤخرا.