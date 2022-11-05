السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

إيطاليا... مسيرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الوسطية

كلنا الأردن في العقبة تختتم دورة حول الأمن السيبراني

تخريج 70 مشاركا في معسكرات جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

27 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان

وزير الصناعة: الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي

وفاة الدكتور أحمد محمد الطراونة

هل يمكن شمول الأطفال الرُضع بالضمان الاجتماعي؟

محافظ العاصمة يكشف تفاصيل مداهمة حفل بعمان

الصفدي يؤكد متابعة مخرجات لقاء عمّان للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

السبت، 05-11-2022 04:29 م

هل يمكن شمول الأطفال الرُضع بالضمان الاجتماعي؟

37654-1-612x368


الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول إمكانية شمول الأطفال الرُضع بالضمان.

اضافة اعلان

 

وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه لشمول المؤمن عليه يجب أن لا يقل العمر عن ١٦ سنة.

 

وأضافت أنه يسمح لمن أكمل 16 عاما العمل دون أي تمييز شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمدة، بحسب المادة 4 من قانون العمل الأردني.

 

يشار إلى أن أعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي حتى نهاية تشرين الأول الماضي وصلت إلى 1.488 مليون مشترك وفق ما أعلنته المؤسسة مؤخرا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120223232711857315273

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الوسطية

10202230215954446041389

كلنا الأردن في العقبة تختتم دورة حول الأمن السيبراني

1665390683876

تخريج 70 مشاركا في معسكرات جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

1120225103217102530109

27 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان

312730013_439223628384365_5539042509139454531_n

وزير الصناعة: الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي

324335_13_1667655485

انطلاق مهرجان الأردن المسرحي 29 غدا الأحد

أخبار متعلقة
0L5A9384

الضمان: التعديلات الجديدة لم تأتِ بإملاءات من أي جهة

15-1091x520-c

استطلاع: 79% لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد

0L5A9384

هل يغطي تأمين صحي الضمان الأدوية المزمنة؟

WhatsApp Image 2022-10-09 at 10.28.55 AM

لسائقي العمومي ترميز "50".. اشتراك بالضمان مقابل 89 قرشا

6202211102620434496742

شمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان الاجتماعي

52022249577366691500

الضمان تنفذ حملة إعلامية لتشجيع سائقي العمومي على الاستفادة من استدامة ++