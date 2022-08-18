هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، الخميس، إنه ورد للموقع المخصص لإعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" عشرات الملايين من الاستعلامات قبل تفعيله رسميا، حيث كان هنالك 44 مليون محاولة استعلام ما بين الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا.

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وأضاف هناندة أن الوزارة اطلقت الموقع قبل الإعلان الرسمي بحدود 4:30 فجرا للتأكد من جاهزيتها وكان الجميع مستيقظا ويحاول رؤية العلامات بالرغم أن الإطلاق الرسمي كان في تمام العاشرة صباحا.



وأشار الى انه حصل مجموعة كبيرة من الناس على علاماتهم فتركنا المنصة فعالة واستطاع أكثر الطلاب الحصول على علامتهم ما بين 4-7 صباحا، وكان فريقنا الفني متابعا لكن البعض واجه مشاكل بالوصول للعلامة خلال هذه الفترة".



وعن آلية إرسال نتيجة التوجيهي مستقبلا قال إنه مع زيادة عدد الأشخاص الذين يفعلون الهوية الرقمية وبالتنسيق مع وزارة التربية سنرسل النتيجة من خلال المنصة الحكومية الموحدة أو من خلال أية قناة أخرى، بحيث تصل النتيجة للطالب ولا داعي أن يبحث عنها في أي مكان آخر.

