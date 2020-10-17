هواري : الإصابات بالفيروس بين العاملين في القطاع الصحي مرتفعة

الوكيل الاخباري -

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دعا رئيس قسم الأمراض الصدرية في مركز الحسين للسرطان، فراس هواري، السبت، إلى وضع حلول لخفض عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين المرضى الموجودين في قسم العناية الحثيثة، حيث إن 20% من مرضى الوباء يستطيعون الخروج من القسم في الأردن.وقال هواري لـ "المملكة"، إنه "يجب مراقبة عدد الوفيات في العناية المركزة من الآن فصاعدا، لأننا سمعنا أن 20% فقط من مرضى كورونا في الأردن يستطيعون الخروج من العناية الحثيثة، وهذا الرقم تم تجاوزه في كل العالم"."يجب أن نضع حلول. والحل اليوم في ظل نقص الكوادر الصحية الربط الإلكتروني، عبر تخصيص مكان يجتمع فيه مختصين من طبيب عناية مركزة، وصيدلاني سريري، وممرض عناية مركزة، وفني تنفسي ... يتواصلوا مع الأطباء يوميا ويراجعوا البيانات الطبية والصور الشعاعية، والقيام بقرار بكيفية العلاج اليومي للمرضى والمرور على المرضى إلكترونيا ونغطي عدد أكبر من المستشفيات ، وهكذا نخفض عدد الوفيات في العناية المركزة"، وفق هواري.ودعا كذلك، إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في قسم العناية الحثيثة، والتعامل مع أجهزة التنفس الاصطناعي المختلفة.هواري قال إنه "يجب زراعة الاطمئنان بين العاملين في القطاع الصحي، لأننا نشهد خوف في التعامل مع المرض"، خاصة أن الإصابات بالفيروس بين العاملين في القطاع الصحي "مرتفعة وغير مقبولة".