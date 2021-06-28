هواري: التصدي لكورونا يجب ألا يكون على حساب المشاكل الصحية الأخرى

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الاهتمام والإصرار على التصدي لجائحة فيروس كورونا يجب ألا يكون على حساب المشاكل الصحية الأخرى.وأضاف الهواري، خلال رعايته اختتام فعاليات مؤتمر "السلط الطبي الدولي الثاني"، اليوم الاثنين، إن توقيت انعقاد المؤتمر يلعب دوراً مهماً في إبراز قدرة الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين، سواء أكانت حكومية أم عسكرية أم خاصة، في المواءمة بين التصدي للفيروس ومواجهة المشاكل الصحية وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى.وأشار إلى أن الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر الذي نظمته اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في السلط، ستسهم بشكل كبير في تطوير منظومة العمل الصحي لمواجهة التحديات.