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الأحد، 15-05-2022 01:05 م

هواري: كورونا أثبتت نجاعة التعاون بين الدول لمجابهة الأوبئة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن جائحة كورونا أثبتت نجاعة التعاون بين الدول كسبيل لمجابهة مختلف أنواع الأوبئة التي لا تعترف بالحدود، والتي قد تدق الأبواب في إي وقت كان.اضافة اعلان


وبين الهواري، خلال افتتاحه لأعمال ندوة إقليمية بعنوان "إعادة تصور استراتيجيات الصحة الحدودية في إقليم شرق المتوسط"،أن حضور مشاركين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة في أعمال الندوة يشكل تبادلاً حقيقياً للخبرات، وحافزاً كبيراً للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق باستراتيجيات الصحة الحدودية.

وأوضح أن المطلوب للحد من الجوائح وانتشارها والتخفيف من آثارها، وضع الخطط وتبني الاستراتيجيات المشتركة، وضمان التنسيق والاتصال بين بلدان الإقليم الواحد من جهة، وإيجاد الآليات اللازمة للتنسيق مع باقي الأقاليم من جهة أخرى، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال صحة الحدود بين الدول.

ودعا إلى الاستثمار في بناء القدرات التدريبية للعاملين في هذه الحدود، ورفع مهاراتهم من خلال تعاون كافة الجهات الرسمية المعنية في الدول المختلفة، التي تضمن تكاملية الجهود المبذولة وتحُد من المخاطر التي قد تُحْدِق بهذه الدول، وتعزز من قدرة الأنظمة الصحية فيها على المرونة والصمود والتعافي في مواجهة الحالات الطارئة.

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