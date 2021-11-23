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الثلاثاء، 23-11-2021 12:37 م

هولندا تقدم 6ملايين يورو للأردن لتوفير فرص عمل

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الوكيل الإخباري- أعلنت هولندا عن مشروعين جديدين بهدف تطوير مهارات الشّباب في الأردن وتوظيفهم في قطاعي الزّراعة والسّياحة بقيمة إجماليّة تبلغ 6 ملايين يورو بحسب ما ذكرت السفارة الهولندية في عمّان الثلاثاء.اضافة اعلان


وقالت السفارة في بيان، إن المشروعين سينفذان بشكل منفصل بالتعاون مع مؤسستين، مشيرة إلى أن "إجماليّ التمويل المخصّص لكلّ مشروع من المشروعين يبلغ ثلاثة ملايين يورو، وسيتمّ تنفيذ المشروعين من قبل مجموعة من الشركاء المحليّين على مدى 3 سنوات".

سفير هولندا لدى الأردن، هاري فيرفاي، قال أثناء حفل التوقيع في مقر السفارة، "تكمن موارد الأردن في رأس ماله البشريّ. إنّنا نهدف من خلال إطلاق هذين المشروعين الجديدين إلى مواصلة دعم الشباب من خلال تدريبهم وتوظيفهم في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تمّ إعدادهما للمساهمة في الاقتصاد الأردنيّ. ويُقدّم الشباب لهذين القطاعين الطاقة والإبداع والابتكار، كما أن مشاركتهم المستمرة لها أهمية قصوى."

السفارة لفتت النظر إلى أن المشروع الأول (COOL-YA) "سيتمّ تنفيذه من قبل اتحاد تقوده المنظّمة الفنلنديّة للإغاثة، بالشراكة مع الجمعية الأردنيّة لمُصدّري ومنتجي الفواكه والخضار ونقابة المهندسين الزراعيين الأردنيّين وإحدى الجامعات الأردنيّة" من أجل "خلق فرص جاذبة في قطاع الزّراعة بغية تحسين سبل عيش الشباب".

ويسعى المشروع الممتد لـ 3 سنوات إلى "التغلّب على التّحدّي المُتمثل في انخفاض نسبة مشاركة الشباب في القطاع الزراعيّ من خلال تسليط الضوء على الإمكانات التنافسيّة والديناميكيّة والمربحة لهذا القطاع" بحسب السفارة.

سيركز المشروع على "إدخال التقنيات المبتكرة، وفرص تنظيم المشاريع أو ريادة الأعمال، والمشاريع الزراعيّة للشباب". إضافة إلى أن المشروع "سيدعم المزارعين الشباب والتعاونيات من خلال تحسين البنية التحتيّة والتدريب على المهارات وإدخال أحدث التقنيات الفنيّة لعمليّة ما قبل الحصاد وما بعده".

وسيتم تنفيذ المشروع في المفرق وإربد ووادي الأردن، على ما أوردت السفارة.

في حين، يهدف المشروع الثاني "Youth-JO: Level UP!"، إلى "تعزيز المشاركة الاقتصاديّة لـ 1500 شاب وشابة في الأردن من خلال رفع مهاراتهم، وتوظيفهم، وتطوير قدراتهم في مجال ريادة الأعمال أو تنظيم المشاريع".

وأشارت السفارة إلى أن المشروع سينفذ "من خلال نهج متكامل يهيئ الشباب ويعمل على تمكينهم من أجل التغلب على التّحديات التي تواجههم، وتمكينهم للعمل مع مجتمعاتهم المحليّة وتحفيز التوظيف الذاتيّ أو العمل الحرّ، واستخدام المهارات التقنية واللينة التي تخدمهم في مساعيهم لخلق فرص التوظيف (الذاتيّ) أو العمل الحرّ في سلاسل القيمة الزراعيّة والسياحيّة".

ومن خلال كلا المشروعين، "سيتم الوصول إلى ما يقرب من 3000 مستفيد أردنيّ ولاجئ بما في ذلك المزارعين والطلاب والشباب المهتمين بالتكنولوجيا الزراعيّة" وفق السفارة.

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