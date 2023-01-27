الجمعة 27-01-2023
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الجمعة، 27-01-2023 05:17 م

هيئة إدارية جديدة لتجمع لجان المرأة الأردنية في محافظة إربد

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الوكيل الاخباري - وافق المجلس الأعلى لتجمع لجان المرأة الأردني على تشكيل المجلس المحلي لتجمع لجان المرأة الأردنية في محافظة إربد.

ويتكون المجلس الجديد من ياسمين محمد الزعبي مقررة التجمع، وليلاس نصري الدلقموني أمين السر، وأروى بني الدومي أمين الصندوق، وريم الصبح منسقة لواء القصبة، وزهور الشرمان منسقة لواء المزار الشمالي، وعندليب الرفاعي منسقة لواء الرمثا، والمهندسة هيام طوالبة منسقة لواء بني كنانة، وظبية الغزاوي منسقة لواء الأغوار الشمالية، وختام الريحاني منسقة لواء بني عبيد، وفاطمة بني ياسين منسقة لواء الكورة، ومريم أبو بكر الدعجة منسقة لواء الطيبة، ودعاء العزام منسقة لواء الوسطية، والصحافية علا عبيدات الناطق الإعلامي الرسمي باسم التجمع.

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