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الأربعاء، 06-12-2023 04:01 م

هيئة إدارية جديدة لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث الأردنية

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الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث الأردنية، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بعد فوزها بالتزكية، المهندس محمد عباس رئيسا للجمعية، ومحمود النابلسية نائبا له، للفترة 2023 و 2025.

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وحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، تم اختيار المهندس محمد الجمل أمينا للسر، والمهندس يوسف القسوس أمينا للصندوق، ومحمد البرغوثي والمهندس راشد أبو عودة، ومعتز شاهين أعضاء بمجلس الإدارة.


يشار إلى أن الجمعية تأسست عام 2004 بهدف تطوير صناعة الأثاث، ودعم جهودها في الارتقاء لمستوى المعايير الدولية، وتمثيل المصدرين والمصنعين محليا وإقليميا ودوليا من خلال تقديم خدمات التسويق والترويج وتدريب القوى العاملة وزيادة صادرات القطاع.

 




 

 


 

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