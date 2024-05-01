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الأربعاء، 01-05-2024 01:10 م

هيئة إدارية جديدة للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية

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الوكيل الإخباري - انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية هيئة إدارية جديدة للاتحاد بالإجماع ضمت كلا من طارق دروزة رئيسا، والدكتور خالد حرب نائبا للرئيس، والدكتور عبدالمنعم العلي أمينا للسر، والدكتور فادي الأطرش أمينا للصندوق وفيصل سختيان عضو هيئة إدارة.

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وحسب بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، أقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي الثامن والعشرين الذي عقدته يوم أمس القوائم المالية والتقرير السنوي للعام الماضي وانتخبت مدقق الحسابات القانوني المعتمد للعام الجاري.


واستعرضت الهيئة العامة الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام 2023، مؤكدة استمرار العمل الدؤوب لتنفيذ استراتيجيات الاتحاد وخططه المستقبلية عن طريق التعاون بين كافة الأعضاء والجهات الرسمية لخدمة الصناعة الدوائية الوطنية.


وأكد رئيس الاتحاد طارق دروزة أهمية قطاع الصناعة الدوائية الأردنية في رفد الاقتصاد الوطني من خلال دوره الرئيس في تحقيق الأمن الدوائي، وخفض الفاتورة العلاجية في المملكة، وتوفير فرص العمل للأردنيين، وزيادة حجم الصادرات، واتساع نطاق أسواق التصدير العالمية لتصل إلى ما يقارب 80 دولة في العالم.


بدورها، أشارت الأمين العام للاتحاد الدكتورة حنان السبول إلى أن قطاع الصناعة الدوائية يعد من أبرز القطاعات الصناعية الرئيسة ضمن محركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة التي ركزت على الارتقاء بالأردن ليصبح مركزا إقليميا للتصنيع الدوائي، وتعزيز البحث والتطوير، والتوسع في صناعة الأدوية البيولوجية بهدف زيادة صادراته من الدواء، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل بتناغم وتنسيق تام مع المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.


وثمنت السبول الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لدعم قطاع الصناعة الدوائية، وتبنيها للعديد من السياسات التي تحقق المصالح الوطنية، كتسريع تسجيل الأدوية الأردنية الأمر؛ الذي يسهم في تعزيز الصادرات الدوائية، وينعكس إيجابا على تطوير القطاع.

 




 

 


 

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