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الأحد، 03-10-2021 12:21 م

هيئة إدارية جديدة لمؤسسة إعمار الطفيلة

الطفيلة


الوكيل الاخباري- انتخبت الهيئة العامة لمؤسسة إعمار الطفيلة مساء أمس مجلس إدارة جديدا برئاسة مصطفى العوران.

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كما انتخبت الهيئة هايل العبيديين نائب الرئيس الأول، وسليم العدينات النائب الثاني، وعلي الصوا أمينا للسر، وجهاد الشرايدة أمينا للصندوق، واياد الحجوج والدكتور غازي المرايات والدكتورة أدب السعود وحمد القطاطشة اعضاء.


وناقشت الهيئة التقرير الإداري للسنة الماضية.


وقال العوران إن الهيئة الإدارية الجديدة ستضع خطة طموحة لاستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين الواقع الخدماتي والتعليمي في الطفيلة وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

 

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