هيئة إدارية جديدة لمنتدى كفريوبا الثقافي

الوكيل الاخباري - فاز سمير الردايدة برئاسة منتدى كفر يوبا الثقافي التابع لمديرية ثقافة محافظة إربد في الانتخابات التي جرت اليوم السبت، بحضور مندوبة مديرية ثقافة إربد إخلاص جرادات.



كما فاز بعضوية المنتدى كل من إياد بني هاني نائباً للرئيس، وشاكر جماحنة أميناً للصندوق، وفارس بني هاني أميناً للسر، ولينا قواسمة وخولة بطاينة وأحمد قديسات أعضاء، فيما جرى تسمية إيمان البطاينة ومعتصم الشرمان ووفاء عواودة كأعضاء احتياط.

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