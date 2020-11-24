هيئة إدارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

الوكيل الاخباري -

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قرر وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح اليوم الثلاثاء تشكيل هيئة ادارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، استنادا لأحكام المادة 19/ب /1 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته.وبموجب القرار يترأس الهيئة المؤقتة، ظافر حسني البسطامي رئيس اتحاد الجمعيات لمحافظة العاصمة لمدة 60 يوما، وعدد من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد العام والمكون من الاتحادات الفرعية في المحافظات وموظفي الوزارة.وسبق للوزارة الامتثال للقرار الصادر عن المحكمة الادارية العليا بإعادة الهيئة الادارية السابقة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الى ادارة الاتحاد. وبحسب بيان الوزارة، عقدت الهيئة الادارية اجتماعا لأعضائها يوم 17 تشرين الثاني الحالي، والذين صدر قرار بإعادتهم، وبعد تطبيق مضمون القرار تبيّن ان عددا من اعضاء الهيئة الادارية السابقة فقدوا عضويتهم في الاتحاد، نتيجة فقدان عضويتهم في اتحاداتهم الفرعية -اتحادات المحافظات- وهو ما لا يتوفر معه النصاب القانوني لعقد الاجتماعات.وبينت الوزارة أنها في هذه الحال اضطرت الى تشكيل هيئة ادارية مؤقتة لإدارة اعمال الاتحاد نظرا للوضع القانوني الجديد، الى جانب الدعوة لانتخابات خلال 60 يوما في حال سمحت الظروف الوبائية بذلك.