السبت 02-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بقذيفة "الياسين 105" .. القسام تستهدف جرافة صهيونية - فيديو

استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في غزة

الحنيفات يطلع على إنجازات وزارة الزراعة وخطتها للعام المقبل

تنظيم فعاليات تجارب التعلم مدى الحياة

الملك يعزي عشائر العدوان

شهداء وجرحى بغارات استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان والمستشفى الاندونيسي

عباس يبحث مع مدعي الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

القسام: استهدفنا قوة صهيونية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

اتحاد التأمين يعقد تدريبيا حول مكافحة غسل الأموال

عاجل

شهداء وجرحى بغارات استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان والمستشفى الاندونيسي

السبت، 02-12-2023 05:56 م

هيئة الأوراق المالية تشارك في اجتماعات المؤتمر السنوي " أيوسكو"

320233085233579843048


الوكيل الاخباري - شاركت هيئة الأوراق المالية في المؤتمر السنوي للجان مؤتمر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أن الأردن عضو في (لجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة الهيئة باجتماعات اللجان التي ترأسها الدكتور عادل بينو رئيس مجلس مفوضي الهيئة، تأكيدا على حضور المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة مما يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع ممثلي الدول الأعضاء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

الحنيفات يطلع على إنجازات وزارة الزراعة وخطتها للعام المقبل

1

تنظيم فعاليات تجارب التعلم مدى الحياة

11202325193131415302996

الملك يعزي عشائر العدوان

12202215174230646615249

اتحاد التأمين يعقد تدريبيا حول مكافحة غسل الأموال

مديرية الامن العام

الأمن يكشف تفاصيل تعامله مع أكبر قضية هذا العام تورطت فيها شبكات دولية - بيان

7202331234419745446943

تشغيل الباص السريع بين عمان والزرقاء في الربع الأول العام المقبل

أخبار متعلقة
ttttt

تحذير حكومي الى جميع المواطنين - صورة