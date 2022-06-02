هيئة الإعلام تبحث متابعة المطابع غير المرخصة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- بحث مدير عام هيئة الإعلام طارق ابو الراغب، خلال لقائه اليوم الخميس، نقيب أصحاب المطابع محمد العباسي، سبل التعاون المشترك.وقال ابو الراغب، إن اللقاء يهدف إلى تقديم مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام والنقابة لمتابعة المطابع غير المرخصة في المملكة، وتنظيم قطاع الطباعة ضمن الإطار القانوني، وسبل دعم المشاريع المستقبلية، وايجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، ما يحقق توازناً بين الإطار القانوني وعمل المطابع.وأكد أبو الراغب أهمية المطابع، ودورها في تنمية الإعلام كركن أساسي في تنمية الإعلام.