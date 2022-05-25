هيئة الإعلام تختتم دورة الإعلام الشاملة

الوكيل الاخباري - اختتمت في هيئة الإعلام، اليوم الأربعاء، دورة الإعلام الشاملة التي انطلقت في 14 أيار، بواقع 30 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة، لـ 20 مشاركا من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين في القطاعين العام والخاص.



واشتملت الدورة، وفق بيان صحفي للهيئة، على محاور متعددة، ومنها الناطق الإعلامي، والأمن السيبراني، والصحافة المجتمعية، والاستقصائية، والاحترافية، وإدارة الحوار للمذيعين، والجوانب القانونية في العمل الإعلامي، وقانون المطبوعات والنشر، والقواعد المهنية في الإعلام، والجرائم الإلكترونية والإشاعة.

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