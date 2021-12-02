هيئة الإعلام تخرّج الفوج الخامس لدورة الإعلام الشاملة

الوكيل الاخباري - خرّجت هيئة الإعلام اليوم الخميس، الفوج الخامس من المشاركين في دورة الإعلام الشاملة، والتي بدأت في 14 تشرين الثاني الماضي، بواقع 30 ساعة تدريبية.



وقال مدير عام الهيئة طارق أبو الراغب، إن الدورة التي شارك فيها 23 متدربا، اشتملت على محاور عديدة منها، ناطق إعلامي، الأمن السيبراني، الصحافة المجتمعية، الصحافة الاستقصائية، الصحافة الاحترافية، إدارة الحوار للمذيعين، الجوانب القانونية في العمل الإعلامي، قانون المطبوعات والنشر، القواعد المهنية في الإعلام، والجرائم الإلكترونية.

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